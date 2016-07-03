Анкара, 3 июля, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Сирийские беженцы, проживающие в настоящее время на территории Турции, получат возможность стать гражданами страны. Об этом, как передает ВВС, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в граничащем с Сирией городе Килис.

Freedom House Сирийские беженцы

«Сегодня у меня есть хорошие новости для наших братьев и сестер, находящихся здесь, — заявил Эрдоган. — Среди них есть желающие получить гражданство Турецкой республики. Наше МВД работает в этом направлении».

Глава Турции также уточнил, что вопросами представления гражданства беженцам из Сирии будут заниматься специально созданные министерством офисы. О том, как будет работать данная программа, власти Турции намерены объявить в ближайшее время.

Отметим, что в городе Килис беженцы из Сирии по численности уже превосходят местное население.

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