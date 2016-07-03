Вена, 3 июля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, сошел с дистанции на третьем круге Гран-при Австрии. Об этом, как передают Вести.Ru, заявила известный менеджер Оксана Косаченко. По ее мнению, причиной неудачного выступления российского гонщика могли стать психологические проблемы.

Alberto Gonzalez Rovira Даниил Квят на болиде

«Наверное, есть какие-то психологические проблемы, которые пилот такого уровня, бесспорно, умеет преодолевать, но, видимо, не всегда это получается сделать довольно оперативно и быстро», — заявила Косаченко.

При этом менеджер добавила, что команде Toro Rosso необходимо разобраться, был ли болид технически исправен.

«Мы не можем обвинять ни команду, ни пилота, пока мы не знаем, что доподлинно произошло», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля гонщик Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить квалификацию и остался на 20 месте. Во время заезда российский пилот попал в ДТП: его болид вынесло с трассы и бросило на отбойник.

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