Тамбов, 3 июля, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Один из старейших аграрных вузов страны, Мичуринский государственный университет, отмечает 85 лет со дня основания. Глава администрации области Александр Никитин был выпускником, преподавателем и ректором этого вуза. Руководитель региона и сегодня поддерживает связь с alma mater, поэтому приехал лично поздравить университет с юбилейным днем рождения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Гаспаре Траверси. Чтение письма (фрагмент). 1760

Учебное заведение за годы работы подарило стране около 50 тыс. специалистов и более 200 выдающихся селекционеров мирового уровня.

«В течение многих десятилетий Мичуринский аграрный университет выпускает и продолжит выпускать специалистов, востребованных в агропромышленном секторе области и далеко за ее пределами», — сказал Александр Никитин, пожелав «университету и в дальнейшем быть успешным и процветающим».

В торжествах по случаю юбилея Мичуринского ГАУ приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева, ректоры ведущих вузов нашей области и других регионов, руководители муниципальных образований, жители и гости города.

«Очень приятно присутствовать на юбилее вуза, которым гордится Министерство сельского хозяйства России, — отметила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева. — Он является одним из лидеров среди аграрных университетов страны. Желаю продолжать растить квалифицированные кадры для нашей отрасли. У нас с вами сейчас очень интересное время, все мы занимаемся импортозамещением, и без хорошо подготовленных кадров нам непросто будет пройти этот этап».

Во время праздничных мероприятийструктурные подразделения вуза представили свои достижения: научные исследования, разработки и новые сорта продуктов здорового питания, выведенные в лабораториях университета.

После спецгашения юбилейного художественного конверта с изображением вуза, Александр Никитин, ректор университета Вадим Бабушкин и почетные гости решили написать будущим поколениям студентов и преподавателей. Это послание с напутствиями откроют и прочтут в год столетия аграрного университета.