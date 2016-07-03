Москва, 3 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий не подтвердил переход нигерийского нападающего «армейцев» Ахмеда Мусы в английский футбольный клуб «Лестер».

pfc-cska.com Ахмед Муса

«О переходе можно говорить, когда будет официальная информация, — цитирует Слуцкого «Р-Спорт». — Пока он игрок ЦСКА, я на него рассчитываю. А когда будет другая информация, будем смотреть».

При этом наставник ЦСКА добавил, что столичный клуб в настоящее время ведет поиски нового нападающего.

«Мы (ЦСКА) можем потерять одного игрока и одного приобрести», — сказал бывший тренер сборной России.

3 июля «Российская газета» сообщила, что руководство столичного футбольного клуба ЦСКА продало одного из своих лучших нападающих — Ахмеда Мусу в английский футбольный клуб «Лестер», который является чемпионом Англии.

По предварительным данным, нигерийского легионера продали англичанам за $21 млн. Уже 5 июля нападающий вылетит в Соединенное королевство.

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