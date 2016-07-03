Москва, 3 июля, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Огнями 10 тысяч велосипедных фар осветились центральные улицы Москвы, по которым проходил маршрут ночного велопарада. Мероприятие состоялось в ночь со 2 на 3 июля, сообщает агентство «Москва».

Александр Дейнека. На воздух (фрагмент). 1928

Маршрут велопарада был проложен от Суворовской до Болотной площади, где велосипедистов ждал фестиваль короткометражных фильмов, ночной велоквест и другие мероприятия.

Как заявили организаторы пробега, целью мероприятия являлось развитие велосипедной инфраструктуры, а также повышение безопасности на дорогах. Именно поэтому к велопробегу допускались только те участники, на велосипедах которых были установлены опознавательные фонари.

Это уже второй ночной велопробег в российской столице. В этом году массовая ночная велоакция стала частью программы фестиваля Moscow Urban Forum 2016. Всего в Москве в текущем году запланировано четыре велопарада. Зимний состоялся после рождественских праздников 9 января, 29 мая прошел Всероссийский велопарад. Еще одно аналогичное веломероприятие должно пройти 4 сентября, когда москвичи будут отмечать День города.