Багдад, 3 июля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Число погибших в результате террористического акта в центре Багдада возросло до 131 человека. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Mathias Erhart Траурные свечи

Ранее сообщалось о 83 погибших и более 200 раненных.

Напомним, заминированный автомобиль взорвался рядом с религиозным центром мусульман-шиитов в районе Аль-Каррада в центре Багдада.

Ответственность за террористический акта взяла на себя группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).

После взрыва в Аль-Каррада прогремел ещё один взрыв неподалеку от рынка на севере города. Там взорвалась самодельная бомба.