Анкара, 3 июля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу снова заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на территории России до саммита G20 в Китае. намеченном на начало сентября. Слова Чавушоглу передают сегодня, 3 июля, турецкие СМИ.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Глава турецкого МИД заявил, что Эрдоган и Путин встретятся в конце июля — начале августа. Встреча пройдет на российской территории. ранее Чавушоглу уже заявлял, что Эрдоган хотел бы встретиться с Путиным до саммита G20 в Китае, где они точно проведут переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган могут провести личную встречу до саммита G20.

Напомним, Кремль решил сменить гнев на милость и принять письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину в качестве извинений за преднамеренно сбитый турецкими ВВС в небе над Сирией российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Санкции, введение после этого «удара в спину», отменяются.