Москва, 3 июля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Московская полиция опровергла информацию о начале проверки заезда автоколонны внедорожников Gelandewagen по улицам столицы. Соотвествующее сообщение распространила пресс-служба ГУМВД по Москве.

LSDSL Автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что выпускники Академии ФСБ устроили заезд по городу на нескольких десятках внедорожников марки Mercedes Gelandewagen. Позже в интернет появились видеозаписи этого заезда.

Сегодня СМИ сообщили, что столичная полиция проверяет информацию о заезде и возможных нарушениях ПДД.

Но в пресс-службе ГУМВД по Москве заявили, никакой информации о начатой проверке у них нет.