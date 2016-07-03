Иркутск, 3 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. На месте крушения самолета Ил-76 МЧС России обнаружен второй черный ящик. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает телеканал RT.

Dmitry Terekhov Самолёт Ил-76

На данный момент оба черных ящика, разбившегося Ил-76, обнаружены. По оценкам экспертов они в удовлетворительном состоянии. Вскоре их передадут в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Специалисты МАК вместе со следователи уже прибыли на место крушения самолета, которое расположено в четырех километрах южнее небольшого населенного пункта Рыбный Уян.

Упавший самолет практически полностью сгорел — остался лишь хвост. На его борту были 10 членов экипажа, найдены тела шестерых из них. Скорее всего, не выжил никто.

Напомним, Ил-76 МЧС России участвовал в тушении лесных пожаров в Иркутской области. 1 июля самолет пропал с экранов радаров. По предварительной версии самолет мог врезаться в сопку из-за плохой видимости, вызванной задымлением от лесных пожаров.