Киев, 3 июля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Военнослужащие вооруженных сил Украины продолжают обстрелы прифронтовых территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Подробности очередных атак со стороны ВСУ за истекшие сутки сообщают информационные агентства республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ДНР и ЛНР

Из запрещенных Минскими соглашениями видов оружия по мирным жителям Донбасса украинские силовики палят в основном ночью. Так, в ночь на воскресенье, 3 июля, со стороны оккупированных Киевом территорий ДНР по окраинам Донецка, а также населенным пунктам Ясиноватой, Горловке и Докучаевску было выпущено порядка 192 мин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«В период с 22:00 до 03:30 украинские силовики вели обстрелы окрестностей Ясиноватой, Докучаевска, поселков Трудовские и Старомихайловки на западе Донецка, поселков Зайцево и Широкой Балки под Горловкой, сел Коминтерново и Ленинского на южном направлении», — заявил источник в Минобороны ДНР.

Сообщается, что огонь велся из орудий калибром 82 и 120 мм. Кроме того, ВСУ использова противотанковые управляемые ракеты, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП.

В свою очередь «Луганский информационный центр» со ссылкой на сообщения минобороны ЛНР сообщает о 19 обстрелах позиций Народной милиции республики за прошедшие сутки. Огонь велся из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Атаки подверглись позиции в районе села Калиново, Логвиново, Лозовое, Хрящевка.

На территории ДНР зафиксировано повреждение частного жилого дома. Человеческих жертв в обеих республиках за прошедшие сутки удалось избежать.