Мадрид, 3 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Сотрудница испанского зоопарка была найдена мертвой в клетке с тигром. Нападение хищника на опытного сотрудника произошло около 17:00 субботы, 2 июля. Причины и обстоятельства трагического происшествия выясняют сотрудники местной полиции, сообщает AP.

Iain A Wanless Тигр

Как стало известно, нападение представителя семейства кошачьих на сотрудницу произошло во время уборки клетки. На место трагедии оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, однако спасти женщину не удалось. Более того, извлечь тело женщины стало возможно только после того, как хищник был обездвижен после инъекции транквилизатора.

Полицейские Бенидорма начали расследование инцидента. Остается неясным причина, по которой зверь бросился на опытную сотрудницу зоопарка.

Согласно сообщению Sky News, 37-летняя работница забыла закрыть дверь в один из внутренних вольеров, где в данный момент находился хищник. О дальнейшей судьбе нападавшего животного не сообщается.