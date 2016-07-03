Сува, 3 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности о жизни убитой на Фиджи семейной пары из России. Об этом сегодня¸3 июля, пишет местное издание fijisun.com со ссылкой на делового партнера погибших российских граждан Андрея Лузаненко.

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Он рассказал, что Юрий и Наталья Шипулины приехали на Фиджи пять лет назад. Они собирались инвестировать в сельское хозяйство островной республики.

Семейная пара арендовала землю и жила в переоборудованном пустом грузовом контейнере на холмах Качикуари. Шипулины выращивали тыквы, помидоры, арбузы, ананасы, а также некоторые другие овощи и фрукты, которые продавали на курорты и торговцам на местном рынке.

По словам Лузаненко, которого Шипулины вызвали из России, чтобы он помог им в бизнесе, последние семь дней перед исчезновением они вели себя странно. Очень много курили, злоупотребляли алкоголем. Перед исчезновением они сели в свой внедорожник и уехали, не сказав Лузаненко ни слова.

Автомобиль Шипулиных, покрытый толстым слоем пыли, был найден на Натадола Бич в районе Нади. Ключ от машины находился в замке зажигания.

Также Лузаненко рассказал, что финансовое положение Шипулиных было катастрофическим. Их ферма была полностью разорена опустошительным циклоном Winston, обрушившимся на Фиджи в феврале этого года. На момент смерти у супругов была серьезная задолженность за аренду земли.

Напомним, сегодня полиция Фиджи подтвердила, что найденные пару недель назад человеческие останки на одном из пляжей принадлежат Шипулиным. Местная полиция возбудила уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.