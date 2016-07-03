Киев, 3 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующего военно-морскими силами своей страны. Соответствующее заявление Порошенко сделал сегодня, 3 июля, в Одессе на Дне ВМС Украины, сообщает УНИАН.

William Jamieson Украинский флот

Порошенко назначил командующим ВМС Украины Игоря Вороненченко. Ему было присвоено звание вице-адмирала. После утверждения в должности, Воронченко выступил с докладом перед Порошенко. По итогам доклада украинский президент заявил, положение дел на флоте тяжелое.

Украина не может обеспечить все потребности флота. До сих пор украинские морские офицеры, которые после воссоединения Крыма с Россией остались на украинской службе, не имеют собственного жилья.

Напомним, Воронченко стал временно исполняющим обязанности командующего ВМС Украины 25 апреля этого года. Перед этим был отправлен в отставку и уволен из ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук. Его уволили за неудовлетворительное состояние дел на флоте, которое привело к массовому дезертирству моряков. Западные волонтерские организации, которые уже почти прибрали к рукам всю Украину, обвинили Гайдука в лояльном отношении к России.

Про нового главкома ВМС Украины известно, что во времена СССР он служил в Группе Советских войск в Германии и в Белорусском военном округе. После распада СССР Воронченко пошел служить в Национальную гвардию Украины. После государственного переворота в феврале 2014 года он командовал карательными силами Киева в Луганской народной республике.