Иркутск, 3 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Продолжается поисковая операция на месте крушения самолета МЧС России Ил-76, разбившегося во время тушения лесных пожаров в Иркутской области. Спасателям во время разбора обломком упавшего летательного аппарата удалось обнаружить тела шести погибших, сообщают местные СМИ.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

Как сообщают оперативники с места происшествия, при падении самолет загорелся в результате чего его обломки сгорели практически полностью. Вероятность того, что кто-либо из членов экипажа смог выжить, практически равна нулю.

Кроме фрагментов тел погибших на месте крушения был обнаружен бортовой самописец. По предварительным данным, трагедия у поселка Рыбный Уян Баяндаевского района могла произойти из-за плохой видимости в зоне полета. Подробнее о причинах катастрофы станет известно после расшифровки информации из черных ящиков.

Напомним, поиски самолета МЧС Ил-76, принимавшего участие в тушении лесных пожаров в Иркутсткой области, начались утром в пятницу, 1 июля, когда в назначенное время в 06.30 экипажа корабля не вышел на связь. Из-за сильного задымления в зоне поисков обнаружить обломки самолета удалось лишь сегодня утром, 3 июля.

Согласно решению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, понедельник, 4 июля, объявлен в регионе днем траура по погибшим.