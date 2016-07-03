Тбилиси, 3 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» Гиги Церетели заявляет, что партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в связи с представлением его кандидатуры на пост президента ПА ОБСЕ начала совершенно позорный марафон против него лично и против «Европейской народной партии», выдвинувшей его кандидатуру.

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По словам Гиги Церетели, ему непонятно, почему представляющая правительство Грузии «Грузинская мечта» так боится его избрания президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он подчеркнул, что «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» распространила совершенно неприемлемое для ПА ОБСЕ и не соответствующее европейским и неевропейским стандартам заявление, и об этом он обязательно будет говорить в зале заседаний на сессии ПА ОБСЕ.

Гиги Церетели считает, что «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» ведет себя позорно и руководствуется только узкопартийными интересами.

«Вместо того, чтобы радоваться, что их коллега сможет больше сделать для своей страны, они исходят из той морали, что если занимаешь какую-то позицию, то обязательно должен кому-то навредить. Я никому вредить не собираюсь. И даже если не буду президентом, то останусь вице-президентом еще на два года, и пусть сами увидят, что будет», — пояснил Церетели и подчеркнул, что является самым реальным кандидатом в президенты ПА ОБСЕ.

Как известно, 25-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит с 1 по 5 июля в Тбилиси. Гиги Церетели выдвинут кандидатом в президенты ассамблеи Европейской народной партией. Его кандидатуру поддержал и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Против выступила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая обратилась к членам ассамблеи со специальным заявлением.