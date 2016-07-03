Москва, 3 июля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Спрос на путевки в Турцию превышает предложение в десять раз. Об этом сегодня, 3 июля, заявила журналистам директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Yilmaz Oevuenc Туристические места Турции

Она рассказала, что после отмены ограничений в области туризма по отношению к Турции, туристические компании столкнулись с очень высоким спросом на путевки в Турцию.

«Количество звонков от граждан, которые интересуются этим направлением сейчас примерно в десять раз превышает количество предложений, которыми располагают туроператоры», — заявила Ломидзе.

Она добавила, что реальные покупки путевок зависят от гарантий безопасности и стоимости турпакетов с регулярными авиаперевозками, которые по-прежнему остаются достаточно дорогостоящими.

Напомним, Кремль решил сменить гнев на милость и принять письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину в качестве извинений за преднамеренно сбитый турецкими ВВС в небе над Сирией российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Санкции, введение после этого «удара в спину», отменяются.