Москва, 3 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, отмечаемым ежегодно 3 июля. Слова приветствия белорусскому народу и его лидеру российский президент направил в поздравительной телеграмме, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Праздник, отмечаемый в Белоруссии 3 июля, напоминает гражданам братских стран о подвиге тех, кто более 70 лет назад освободил Белорусскую Советскую Социалистическую Республику от немецко-фашистских захватчиков, отметил российский президент. «Дружба и взаимовыручка, закаленные в суровые годы войны, и сегодня служат надежной основой для союзнических отношений между нашими странами», — — заявил Путин.

В современном мире Россия и Белоруссия демонстрируют позитивную динамику развития двухсторонних отношений на благо братских народов двух стран. Выстраиваются партнерские отношения и в рамках международных структур, таких как: Евразийский экономический союз, ОДКБ.

Напомним, согласно решению граждан Белоруссии, высказанном десять лет назад на референдуме в 1996 году, День независимости страны было решено отмечать в день освобождения Минска от гитлеровских войск. Ранее День независимости в республике отмечался в день подписания декларации о суверенитете Белоруссии в 1990 году, 27 июля.