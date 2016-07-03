Кемерово, 3 июля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Нападение медведя на человека произошло в районе поселка Анзас Таштагольского района Кемеровской области в субботу, 2 июля. Отогнать агрессивное животное удалось с помощью собак, сообщает портал «МедиаКузбасс».

Scott Calleja Медведь

Жертвою нападения хищника стал работающий на окраине поселка пасечник. В схватке со зверем мужчина получил переломы плеча и ноги. На помощь пострадавшему пришел его напарник: отогнав медведя с помощью собак, мужчина доставил пасечника в поселок Усть-Кабырза, откуда в больницу районного центра пострадавший был транспортирован на карете скорой медицинской помощи.

В настоящее время медики провели ряд операций, жизнь мужчины находится вне опасности.

Между тем глава Кемеровской области Аман Тулеев отдал распоряжение об отлове опасного зверя. Согласно распоряжению губернатора, оперативная группа из охотников и егерей намерена прочесать лесной массив в районе происшествия и убедиться в отсутствии опасности для жизни людей.