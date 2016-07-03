Новосибирск, 3 июля, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Из-за сильного ливня в новосибирском аэропорту «Толмачево» обрушилась часть крыши. Об этом сегодня, 3 июля, сообщают местные СМИ.

Kitty Terwolbeck Аэропорт во время дождя

Второй день подряд на Новосибирск обрушиваются мощные ливни. Аэропорт «Толмачёво» оказался частично затоплен. Подтоплен оказался первый этаж аэровокзала.

Сегодня утром во время очередного ливня в терминале начал обрушиваться подвесной потолок. С потолка и стен ручьями стекала вода.

Персоналу аэропорта пришлось отключить электроэнергию, чтобы не возникло короткого замыкания. Вылеты самолетов были задержаны.