Москва, 3 июля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Руководство столичного футбольного клуба ЦСКА продало одного из своих лучших нападающих — Ахмеда Мусу в английский футбольный клуб «Лестер», который является чемпионом Англии. Об этом сегодня, 3 июля, пишет официальный печатный орган правительства Российской Федерации — «Российская газета».

Дмитрий Садовников Ахмед Муса в ЦСКА

Сообщается, что нигерийского легионера продали англичанам за $21 млн. Уже 5 июля нигерийский футболист вылетит в Соединенное королевство. Официального подтверждения сделки ожидается в ближайшие дни.

Муса был куплен ЦСКА у голландского клуба «ВВВ-Венло» в 2012 году. В составе армейцев он три раза выигрывал чемпионат России, один раз Кубок России и два раза Суперкубок России. За минувший сезона Муса сыграл в составе армейцев 44 матча, в которых забил 18 мячей.