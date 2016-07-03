Барнаул, 3 июля, 2016, 12:21 — ИА Регнум.



Светлана Казина Ралли «Пекин-Париж»

Алтайским краем будет руководить правительство

С 1 января 2017 года в Алтайском крае заработает правительство. Соответствующие поправки в законодательство приняли региональные депутаты, — об этом 30 июня сообщает ИА «Амител».

Новая структура органов исполнительной власти уже сформирована. Это 10 министерств, 12 управлений, администрация губернатора и правительства Алтайского края и Государственная инспекция Алтайского края — всего 24 органа исполнительной власти.

Сам закон «О Правительстве Алтайского края» был принят еще в марте 2015 года. По нему кабинет министров региона будет возглавлять губернатор Алтайского края.

«Уникальный Алтай — 2016»

Форум «Уникальный Алтай — 2016» собрал более 200 участников из разных регионов. В первую очередь это мероприятие для бизнесменов, руководителей различных организаций — выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров. Для них участие в форуме — возможность пообщаться с коллегами из других регионов, перенять успешный управленческий опыт и рассказать о своих бизнес-стратегиях, — об этом 1 июля сообщает газета «Бийский рабочий».

Серди участников форума — гости из Москвы, Иркутской, Новосибирской, Тюменской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Хакасия, Татарстан, а также представители Германии и Великобритании.

16 июня на открытии форума в Алтайском бизнес-инкубаторе участников приветствовал первый заместитель губернатора Алтайского края, председатель Алтайской региональной комиссии по организации и подготовке управленческих кадров Сергей Локтев.

«Сегодня показатели социально-экономического развития края позволяют характеризовать наш регион как крупнейший агропромышленный, культурный и научный центр Сибири. Его развитие и поступательное движение вперед мы связываем с удовлетворением инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, стройиндустрии, машиностроении, туризме, которые являются качественным преобразователем экономики региона», — подчеркнул Сергей Локтев. В этой связи он заметил, что власти региона «заинтересованы в наращивании кадрового потенциала, подготовке специалистов, которые способны грамотно развивать наши проекты, поэтому администрация уделяет особое внимание реализации Президентской программы, позволяющей обеспечивать высокопрофессио­нальный кадровый управленческий резерв».

По оценке Сергея Локтева, форум «Уникальный Алтай — 2016» послужит дальнейшему укреплению торговых связей Алтайского края с регионами России и странами зарубежья.

18 июня в рамках форума была проведена панельная дискуссия «О перспективах развития Президентской программы». В ходе дискуссии происходил обмен мнениями между участниками. Обсуждались возможности реализации командных проектов с целью решения экономических и социальных задач региона.

«Прошедшие посредством программы перезагрузку выпускники часто действительно уходят от стандартных моделей ведения бизнеса и используют инновационные подходы. Так создаются интересные проекты, родившиеся на международном рынке и адаптированные к российским реалиям. Многие из них смело можно назвать по-настоящему ценными находками. Чтобы такой опыт не оставался незамеченным и был полезен остальным, в рамках форума решено было провести межрегиональный конкурс «Менеджер года», — пишет корреспондент газеты «Бийский рабочий» Надежда Задорнова.

Русский с китайцем — братья навек

Барнаул посетила делегация Всекитайской Федерации молодежи. Как сообщают корреспонденты телепроекта «Наши новости», по этому случаю 1 июля в мэрии прошел торжественный прием гостей.

Цель визита — познакомиться с Барнаулом. Китайских студентов, молодежных активистов, а также представителей турбизнеса познакомили с основными примерами общественной работы — например, тем, как в Барнауле отмечают День города. С особой гордостью китайским гостям представили опыт исторических реконструкций в честь Дня победы.

Они, в свою очередь, отметили, что краевая столица интересна им и как туристический объект. По словам организаторов, прошедший форум — лишь часть из запланированной череды совместных мероприятий. В планах — обмен группами студентов, совместные акции. Итоги будут подведены ровно через год, на втором российско-китайском молодежном форуме.

В Барнауле будут больше платить за коммуналку

В Барнауле с 1 июля существенно увеличились тарифы за слуги ЖКХ. Об этом 1 июля пишет газета «Комсомольская правда» («КП»).

«Основной поставщик тепла в городе «Барнаульская генерация» поднимет тариф на 17%. И это не самый высокий показатель. К примеру, услуги по водоотведению у «Барнаульского водоканала» повысятся на 19,3%. Стоимость холодной воды увеличится — на 10,3%, горячей — (от «Барнаульской генерации») — на 15,8%. Электричество подорожает на 2,8% или на 7,4% в зависимости от используемой плиты (газовой или электрической).Естественно, что в полной мере мы ощутим на своем кошельке повышение тарифов ближе к зиме, когда тепло и горячая вода станут на вес золота, причем почти в буквальном смысле», — информирует «КП».

Политический ландшафт накануне выборов

28 июня сайт ИА «Банкфакс» привело мнение губернатора Алтайского края Александра Карлина, который в ходе общения с прессой, дал свою оценку политическим процессам, проходящим в регионе.

«Вопрос приобрел особую актуальность после того, как все основные политпартии провели предвыборные съезды, где окончательно определились с тем, кто будет представлять их на осенних выборах в Госдуму», — поясняет информагентство. «Я думаю, после проведения учредительных съездов реготделения политпартий должны дальше сделать уже свои шаги. Дело в том, что у нас в Алтайском крае выборы будут проходить не только в Госдуму, но и в региональный парламент. На фоне принятых решений партийными съездами, которые утвердили выборные платформы, означающие позиции партии, эти положения и будут предложены избирателям для оценки. С учетом этого реготделения должны сформировать свою позицию в отношении выборов в наш региональный парламент. Я знаю, что они к этому готовы уже сейчас, по крайней мере речь идет о парламентских партиях. Дальше процесс пойдет в рамках законодательства, особенности будут, но не думаю, что в Алтайском крае будут происходить какие-то экстраординарные события. В целом мы рассчитываем, что выборы пройдут организовано», — отметил губернатор Александр Карлин.

ИА «Банкфакс» напоминает также, что неделей ранее г-н Карлин провел совместное заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии региона. Там губернатор подчеркивал, что предвыборная кампания и выборы будут проходить в Алтайском крае на фоне непростых социально-экономических и политических процессов. В частности, глава края заявил об имеющихся попытках внешнего влияния на внутриполитические процессы в России.

«Совершенно очевидно, что такое влияние не преследует своей целью укрепление нашей государственности и развитие демократических институтов, а как раз наоборот. Алтайский край также может быть затронут этими процессами. Для нас тема обеспечения безопасности выборов является особо актуальной: хотел бы обратить внимание на то, что Алтайский край — крупный приграничный регион, занимающий особое место на геополитических картах мира. Не случайно в нашем регионе проводится выездное заседание комитета Совета Федерации по международным делам — по согласованию высшего руководства нашего государства», — отметил Александр Карлин.

Барнаульские туроператоры уже продают путевки в Турцию

1 июля барнаульское тургантство «Охота» объявило о начале продажи туров в Турцию. Барнаульцам предлагают полететь на курорты уже в середине июля. Причем несмотря на то, что снятие запрета на перелеты чартов пока по-прежнему только прорабатывается, агентство сообщает, что есть варианты как прямых чартерных перелётов, так и вылетов на регулярных рейсах с пересадкой в Стамбуле, — об этом 1 июля сообщает ИД «Алтапресс».

В заметке отмечается, что пока есть варианты с вылетом только из Новосибирска. Лететь предлагают уже 17 июля. Тур с прямым чартерным перелетом Новосибирск-Анталия на 11 ночей, с системой питания «все включено», за двоих обойдется в 86,7 — 94,2 тыс. рублей при проживании в трехзвездочном отеле, от 89,4 до 102,7 тыс. рублей в четырех звездах. Отдых в пятизвездочных отелях будет стоить от 120 до 282,6 тыс. рублей. Ко всем ценам нужно прибавить топливный сбор — 40$ с человека (примерно 5240 рублей за двоих).

На эти же даты туры начали предлагать и другие турагентства. Пока клиентам предлагают путевки двух операторов: Pegas и Anex. Первый предлагает перелет на регулярных рейсах из Новосибирска с пересадкой в Стамбуле. Anex же анонсировал чартерные перелеты из Толмачево с 17 июля, несмотря на то, что официально запрет на них еще не снят, — передает ИД «Алтапресс».

Ранее сообщалось, что 30 июня Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туров в Турцию. Он также поручил правительству проработать вопрос об отмене запрета на чартеры в Турцию. Однако пока этого не произошло.

Расселение из аварийных домов в Бийске ускоряется

В Бийске переселенцы из ветхого жилья получат новые квартиры раньше срока: такое решение — итог инспекции Главстроя в наукограде. Об этом 1 июля сообщают корректноденты программы «Вести-Алтай».

Бийск — самый крупный в крае участник программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. С 2009 года за 8 лет должны расселить 469 аварийных домов, это новая жизнь для 10 тысяч жителей.

Город прославился на всю страну, когда переселил людей из ветхого жилья на улицу Спекова в дома, построенные хуже, чем аварийные. Теперь город на особом контроле. Этапы строительства домов для переселения в режиме реального времени отражаются на сайте «Реформа ЖКХ». В этом году в Бийске расселят 73 аварийных дома, в следующем планируют ещё 212.

По закону, муниципалитет обязан предоставить переселенцу столько комнат, сколько у него было в старом доме. Пятилетнюю краевую программу переселения из аварийных домов реализуют 24 муниципалитета. Под её действие попадает 153,5 тысячи квадратных метров жилья. В 17 городах и районах она уже выполнена, в Алейске, Рубцовске, Бийском районе и в Камне-на-Оби её завершат до конца года, — передают «Вести».

Бензин дорожает

В Алтайском крае в период с 19 по 26 июня выросли средние цены на все виды моторных топлив. Об этом со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, 29 июня сообщает ИА «ПолитСибРу».

Отмечается, в частности, что стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 0,23 рубля до 36,80 рублей за литр по всей Сибири. Наибольшее повышение цен зафиксировано в Алтайском крае, Кемеровской и Иркутской областях. В Алтайском крае средняя цена увеличилась на 0,45 рублей. Вторую неделю подряд повышается во всех округах средняя цена на автобензин АИ-92. Наибольший прирост цен отмечен в Кемеровской области. В Алтайском крае цена поднялась на 0,45 рублей за литр.

Подорожало и дизельное топливо. В СФО топливо подорожало на 0,16 рублей до 35,93 рублей за литр из-за прямого повышения цен в пяти регионах, из них наибольшее удорожание топлива отмечено в Кемеровской области и Алтайском крае. В Алтайском крае стоимость дизтоплива выросла на 0,46 рублей.

Барнаульцам недостает школ

В центре Барнаула возводят все новые высотки, в то время, как учебных заведений не прибавляется. Актуальную тему 30 июня поднимает «Алтайский строительный портал».

В центре Барнаула продолжается активное жилищное строительство. Как правило, в формате точечной застройки. Еще лет пять назад говорили, что не осталось ни одного свободного пятачка, однако возможности открываются и открываются. Спрос на жилье в центре остается относительно высоким (насколько он вообще может быть высоким в кризис). Но вот проблема: земельные участки под жилые «свечки» находятся, а новых школ в центральной части города не появляется. На огромной территории от Оби до ул. Молодежной (ограниченной проспектами Социалистическим и ул. Промышленной), а это несколько кварталов, их, если мы не сбились со счету, всего две — №1 и №55. Как ни крути, а не для всех школьников эти учебные заведения находятся в шаговой доступности да и не всех они устраивают. В связи с интенсивной застройкой центра у «Алтайской Стройки» и возник вопрос: достаточно ли старому центру имеющихся школ или нужно строить еще? Оказалось, нужно.

Это подтверждает и директор гимназии № 40 Александр Овсиевский.

«Там, где ведется интенсивное строительство, нужно обязательно предусматривать строительство школ. Я понимаю строителей — им надо строить дома, продавать квартиры, зарабатывать. Но инфраструктура территорий не может состоять только из жилых домов. А у нас, как правило: дома и магазины, магазины и дома — причем, что в центральной части города, что в спальном Индустриальном районе. Везде одна история. Наша гимназия заполнена под завязку, очень плотно — 1025 учащихся в две смены. Рядом с нами началось строительство очень большого жилого дома, на ул. 1905 года. Не исключено, что в гимназию в скором времени придут с заявлениями родители не одной сотни детей. Принять их всех мы не сможем, только небольшое количество. К тому же не забывайте, какую задачу поставил перед страной президент — перевести школы на работу в одну смену. Не завтра, конечно, но решать эту задачу нужно уже сейчас. Властям нужно решать этот вопрос вместе со строителями. В городе недостаточно общеобразовательных школ. Нужно интенсифицировать их строительство. В ряде школ Индустриального района, к примеру, по 12−13 первых классов!», — поделился информацией Александр Овсиевский.

Гарик Сукачев: «Алтай давно манит меня»

Газета «Алтайская правда» 30 июня опубликовала интервью с известным музыкантом Гариком Сукачевым, который приехал в Барнаул в качестве режиссера-постановщика фильма, к работе над которым уже приступила съемочная группа Первого канала.

Кинолента будет посвящена красотам Алтая. «Для меня, московского человека, да, думаю, и для многих жителей России, Алтай — это какое-то волшебное слово. Оно манит с раннего детства. Шукшиным, «Печками-лавочками», принцессой Укока, обрядами шаманов, обычаями старообрядцев», — пояснил музыкант сове решение работать над проектом.

По его словам, основные съемки начнутся 5 сентября. «Мы намерены добраться до монгольской границы. Начало пути — Бийск, потому что там начинается наша история, далее — Полеводка, Белокуриха, Сростки, «Бирюзовая Катунь», перевалы Семинский и Чике-Таман, Усть-Кокса. Буду ехать на мотоцикле клуба «Harley-Davidson Новосибирск», пока позволит дорога. По сценарному плану часть пути преодолеем на лошадях, часть — на тракторе, часть — сплавом по воде. Сейчас мы едем на осмотр натуры, чтобы прикинуть точки съемок, уточнить сценарий», — пояснил Гарик Сукачев.

По его словам, ближайшая задача съемочной группы — показать не столько красивый и ухоженный Чуйский тракт, сколько природу и людей Алтая. «У каждого из нас есть какие-то свои любимые уголки России. Но большинство, и я не исключение, видит нашу прекрасную, огромную, необъятную, своеобразную Родину по телевизору», — поясняет режиссер.

Ралли «Пекин-Париж»: помогут только русские

Уроженка Барнаула стала участницей легендарного ралли «Пекин-Париж»: Елена Егорычева заменила пострадавшего во время аварии штурмана из Новой Зеландии. Подробности этой истории 2 июля сообщает газета «Комсомольская правда» (Алтайский край) со ссылкой на координатора техподдержки ралли Сергея Поспелова.

Владелица автомобиля Хейзер Ворс повредила ногу и не могла дальше участвовать в соревнованиях. Ее отправили лечиться в Сидней. По условиям ралли экипаж должен состоять из двух человек. Чтобы его не сняли с соревнований, женщине срочно нашли замену.

«Фактически на наших глазах рождался сюжет для захватывающего фильма об автомобильном спорте. Организаторы соревнования были готовы дать добро на замену одного из членов экипажа, но где среди бескрайних просторов Монголии найти нужного кандидата? Один из участников ралли сказал: «Вас могут спасти только русские, и я даже знаю кто!» Он обвел взглядом бивуак и воскликнул: «Вот она!». И указал на Елену Егорычеву, которая в составе команды техподдержки встречала участников соревнований на границе с Монголией», — написал на своей странице участник ралли «Пекин-Париж 2013» Евгений Смирнов.

Елена — дочь барнаульского коллекционера ретромобилей Алексея Егорычева. К слову, на прошлом ралли она с отцом также сопровождала участников соревнований по России. Уже тогда девушка поняла, что хочет стать полноценным участником автотурнира. В этом году Лена приехала из Москвы, где она работает менеджером, специально взяла отпуск, чтобы снова вместе с отцом принять участие в заезде.

После того, как выяснилось, что девушка владеет английским и у нее есть Шенгенская виза, ей предложили заменить выбывшую спортсменку. Вместе с Джоан Ворс, дочерью пострадавшей, она направилась из Алтайского края по маршруту ралли. В пятницу, первого июля, они выехали из Перми в Казань на Volvo Amazon 122S 1968 года.

Алтайские библиотеки обновятся

3 000 000 рублей выделено из федерального бюджета на модернизацию библиотек в Алтайском крае, — об этом 29 июня сообщает телекомпания «Катунь-24».

Средства получат 28 городских и сельских библиотек. Тем, в которых пока нет подключения к сети Интернет. На эти деньги муниципалитеты смогут преиобрести необходимое компьютерное оборудование. В их числе — библиотеки Алтайского, Тальменского, Курьинского, Чарышского и других районов края. Также господдержку получат две краевые библиотеки.

Так, специальная библиотека для незрячих и слабовидящих получит 200 тысяч рублей на покупку персональных компьютеров и мультимедийного проектора. А больше полутора миллиона рублей направят краевой библиотеке имени Шишкова на внедрение новых технологий автоматизации. Они позволят легко управлять библиотечными фондами и читательскими потоками. Скорость обслуживания читателей увеличится в 3 раза.

Бийчане будут больше платить за проезд

Поездка в «ГАЗелях» и «ПАЗах» Бийска с 5 июля подорожает на 2,5 рубля, в маршрутках — сразу на 7. При этом предусмотрен бонус для тех, кто будет рассчитываться за проезд по электронному проездному, — сообщает 1 июля сайт телепроекта «Наши новости» («НН»).

«Минувшей осенью стоимость проезда в Бийске уже поднимали — до 15 рублей во всех видах транспорта. Но вот снова повышение. И на этот раз тариф варьируется."С июля рассчитываться за проезд можно будет по электронному проездному. Для этого городской транспорт оснастили специальными терминалами, которые будут фиксировать факт проезда и его оплату, а также выдавать билет.

Еще одно июльское новшество — электронная транспортная карта. Приобрести её можно в торговых точках, а также у кондуктора за 50 рублей. На балансе будут деньги на поездку в одну сторону. Для держателей карты предусмотрен небольшой бонус — проезд обойдется ровно в 17 рублей, то есть на 50 копеек меньше, чем при наличном расчете», — информируют «НН».