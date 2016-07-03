Ташкент, 3 июля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов учредил памятный знак по случаю 25-летия независимости республики. Соответствующий указ главы государства опубликован в правительственных СМИ.

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

Памятный знак учрежден «в связи с широким празднованием 25-летия независимости нашей Родины и в целях поощрения соотечественников, внесших достойный вклад в дело укрепления независимости, повышения экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала и оборонной мощи страны», говорится в сообщении.

Кроме того, будут поощрены граждане, которые обеспечивали неприкосновенность государственных границ, осуществляли демократические реформы, сохраняли межнациональную дружбу и согласие.

Правительству Узбекистана дано поручение в месячный срок обеспечить в установленном порядке изготовление памятных знаков «Ўзбекистон мустақиллигига 25 йил» и удостоверений к ним.

Контроль за выполнением указа возложен на советника президента Узбекистана Даврона Назармухамедова.