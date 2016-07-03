Ташкент, 3 июля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление, в соответствии с которым Рамазан-хайит отметят в Узбекистане 6 июля.

Азим Азимзаде. Рамазан у богачей. 1932

«Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2016 году первого дня Рамазан хайита с 6 июля (средой), объявить 6 июля 2016 года выходным днем и широко отметить в стране как праздник», — говорится в документе.

Каримов дал указание республиканским фондам «Нуроний» (Ветеран), «Махалла» и другим ведомствам «организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Рамазан хайита на местах».

«Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим СМИ широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Рамазан хайита», — отмечается в постановлении.

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр) — один из самых значимых праздников ислама, знаменующий окончание священного месяца Рамазан, в течение которого верующие постились в светлое время суток, не употребляя даже воду.