Тбилиси, 3 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. «Избрание кандидата от «Единого национального движения» на пост президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ может навести тень на объективность и сбалансированность восприятия итогов миссии наблюдателей ОБСЕ», — считают представители партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», составляющей костяк пока еще правящей коалиции Грузии.

osce.org Выборы в Грузии

Как известно, 25-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ, которая проходит с 1 по 5 июля в Тбилиси, должна завершиться выборами очередного президента ассамблеи. Европейская народная партия, партнером которой в Грузии является «Единое национальное движение», представила одним из кандидатов на пост президента ПА ОБСЕ депутата парламента от ЕНД Гиги Церетели.

Лидеры партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в своем специальном заявлении поясняют, что кандидаты в президенты ПА ОБСЕ отбираются на основе политической платформы, поэтому при принятии решения важна их политическая аффилиация, а не национальность или гражданство.

Представляющая правящую силу Грузии партия не поддерживает кандидатуру Гиги Церетели и не собирается за него голосовать, так как Гиги Церетели дважды был избран вице-президентом ПА ОБСЕ и активно использовал эту позицию для целей своей партии (ЕНД), причем, как считают в ГМ, неизвестно, насколько эффективно Церетели в этот период руководствовался государственными интересами Грузии.

Так как миссия ПА ОБСЕ будет одной из главных миссий наблюдателей на парламентских выборах 8 октября 2016 года в Грузии, а Гиги Церетели является представителем участвующей в этих выборах стороны (ЕНД), в случае избрания его президентом ассамблеи у него, по мнению ГМ, будет возможность влияния на оценку результатов выборов.

«Мы считаем, что налицо конфликт интересов. Особенно примечательно то, что лидеры ЕНД и другие тесно связанные с этой партией лица открыто выражают желание захвата власти в Грузии путем «революционного сценария», «восстания» или других незаконных действий. Исходя из этих заявлений и отдельных действий оппозиции, возникает ощущение, что цель ЕНД — делегитимация парламентских выборов 2016 года с применением незаконных и насильственных методов», — поясняют свою позицию авторы заявления.

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» напоминает, что репутацию ЕНД отягощяет многолетняя история авторитарного правления, применение различных форм пыток, шантажа, посягательства на частную собственность, подавления свободы слова и других насильственных методов, что несовместимо со стандартами и ценностями ОБСЕ.

Исходя из этого, ГМ считает, что избрание Гиги Церетели президентом ПА ОБСЕ пользы грузинскому обществу не принесет, и призывает членов ассамблеи учесть указанные в заявлении обстоятельства.