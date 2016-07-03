Пекин, 3 июля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Китайской народной республике завершено строительство крупнейшего в мире радиотелескопа. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Meraj Chhaya Радиотелескоп

Сообщается, что инженеры установили последний из 4450 отражателей из которых состоит радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). Такое название телескоп получил из-за того, что диаметр его рефлектора составляет 500 метров. Это на 200 метров больше, чем у его ближайшего соперника — радиотелескопа в обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико).

Чтобы возвести этот радиотелескоп китайским властям пришлось переселить девять тысяч человек, проживавших в горных уездах Пинтан и Лодянь в радиусе 5 км от стройплощадки.

Астрономы рассчитывают, что радиотелескоп сможет вести наблюдения за космическими объектами, расположенными на расстоянии до 11 млрд световых лет от Земли.