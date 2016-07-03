Москва, 3 июля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов подали иск к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Об этом сегодня, 3 июля, сообщает «Р-Спорт».

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Сообщается, что иск был подан 2 июля. CAS назначил рассмотрение иска на 19 июля. Российские легкоатлеты при поддержке ОКР требуют разрешить им участвовать в международных соревнованиях и Олимпиаде.

1 июля стало известно, что уже более 80 российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на участие в международных соревнованиях. Легкоатлеты надеются, что им разрешат участвовать в соревнованиях под российским флагом в индивидуальном порядке.

Напомним, IAAF17 июня продлили срок дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что означает отстранение всех российских легкоатлетов от международных соревнований под эгидой IAAF, а также Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение IAAF. При этом в МОК подчеркнули, что IAAF может разрешить отдельным российским легкоатлетам принять участие в международных соревнованиях под российским флагом.

Тем не менее ОКР, и российские легкоатлеты подали единый иск в CAS на решение IAAF от 17 июня. Они справедливо указывают, что за проступки отдельных спортсменов не должны отвечать все легкоатлеты.