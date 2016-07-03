Монтевидео, 3 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Brexit затронет Латинскую Америку, но не повлечет за собой экономическую катастрофу для данного региона. Речь идет, прежде всего, о необходимости пересмотра отношений с Европейским Союзом и в еще большей степени — с Великобританией после решения референдума о выходе её из ЕС. При этом Соединенное Королевство не является важным торговым партнером для стран Латинской Америки, несмотря на то, что как часть Европейского Союза оно является стороной договора свободной торговли с Центральной Америкой, Колумбией, Перу и Мексикой, сообщает InfoLatam (перевод ИноСМИ).

Cancillería del Ecuador Представители Южноамериканского общего рынка Mercosur

InfoLatam отмечает, «в наибольшей же степени, пожалуй, эта ситуация отразится на договоре между ЕС и Южноамериканским общим рынком Mercosur. Так, по крайней мере, считает президент Уругвая Табаре Васкес: «Это может усложнить переговоры о заключении договора о свободной торговле между Меркосур и Европейским Союзом, равно как и между отдельными членами Меркосур с ЕС».

Что касается самой Великобритании, то министр финансов страны Джордж Осборн привел серьезный довод в пользу голосования против выхода страны из Евросоюза: Brexit может стоить Соединенному Королевству 30 млрд фунтов стерлингов ($42 млрд), пишет газета Guardian. Закрыть такую дыру в бюджете можно будет лишь сокращением социальных обязательств и повышением акцизов на бензин и алкоголь и ростом подоходного налога. Если на референдуме граждане примут решение прекратить членство Великобритании в ЕС, Осборну придется разрабатывать новый, экстренный бюджет, писало ранее ИА REGNUM



