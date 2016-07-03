Багдад, 3 июля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Число погибших в террористических актах в Багдаде, совершенных в ночь на 3 июля, погибли более 80 человек. Об этом сегодня, 3 июля, сообщают арабские СМИ.

Kevin Gessner Траурные свечи

Число погибших превысило 80 человек, раненных — более 130.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь со 2 на 3 июля в Багдаде прогремело два взрыва. Один — в центре города, недалеко от того места, где молятся мусульмане-шииты. Второй — на восточной окраине города.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).