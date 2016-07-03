Москва, 3 июля, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Столичная полиция проводит проверку информации о нарушении правил дорожного движения кортежа из 30 внедорожников Mercedes Gelandewagen в Москве. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на представителя московской полиции.

nakhon100 Автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen

Напомним, общественный резонанс вызвал проезд колонны из десятков внедорожников Mercedes Gelandewagen по улицам Москвы. На этих автомашинах якобы проехали выпускники Академии ФСБ.

В интернете появились видеоролики с проездом автоколонны.