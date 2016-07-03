Иркутск, 3 июля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. На месте крушения самолета МЧС России Ил-76 обнаружены фрагменты тел погибшего экипажа и один из черных ящиков. Об этом сегодня, 3 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на оперативный штаб.

Daderot Чёрный ящик самолёта

Сообщается, что в ходе поисковых работ в труднодоступном районе Иркутской области обнаружены фрагменты тел троих членов экипажа, разбившегося Ил-76, а также один из черных ящиков самолета.

Спасатели сообщают, что судя по масштабам разрушения, вряд ли кто-то из экипажа мог выжить. Самолет практически полностью сгорел.