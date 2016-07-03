Сува, 3 июля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. На островах Фиджи (островная республика в южной части Тихого океана) погибла семейная пара из Российской Федерации. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Сообщается, что Юрий и Наталья Шипулины из Рязани числились пропавшими без вести с середины июня. В ходе поисков был обнаружен их автомобиль в городе Нанди, который пользуется популярностью среди туристов.

На минувшей неделе на одном из пляжей были найдены останки двух тел. Был проведен тест ДНК, который подтвердил, что останки принадлежат российским гражданам. Правоохранительные органы считают, что Юрий и Наталья были убиты. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что супруги жили на Фиджи в течение пяти последних лет. Два года назад они завели там ферму.