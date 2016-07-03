Пекин, 3 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Китайская народная республика с 5 по 11 июля намеревается провести военные учения своего флота вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает агентство Reuters.

Times Asi Учения китайского флота

Сообщается, что Управление морской безопасности Китая опубликовало координаты района учений, который охватывает зону Парасельских островов. Другим кораблям запрещено входить в этот район во время маневром ВМС КНР.

Стоит отметить, что на Парасельские острова кроме Китая претендуют Вьетнам и Тайвань.

Напомним, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря являются зоной территориальных споров между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами и Японией. Страны оспаривают принадлежности множества необитаемых островов в этих морях. При этом на шельфах этих островов найдены месторождения нефти и газа.

США используют эти территориальные споры, а также свое влияние на Филиппины и Японию для сдерживания Китая.