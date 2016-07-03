Иркутск, 3 июля, 2016, 08:44 — ИА Регнум. На месте крушения самолета МЧС России Ил-76 в труднодоступном районе Иркутской области обнаружены тела двух членов экипажа. Об этом сегодня, 3 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на оперативный штаб.

BriYYZ Самолёт Ил-76

Напомним, на борту самолета, разбившегося в Иркутской области, находились 10 членов экипажа. Ил-76 принимал участие в тушении лесных пожаров. 1 июля самолет пропал с экранов радаров.

Поиски самолета продолжались более двух суток. Найти самолет мешало сильное задымление от лесных пожаров, а также сложный рельеф местности. В итоге самолет был найден сегодня утром. Воздушное судно практически полностью сгорело. На месте крушения, которое находится в четырех километрах южнее населенного пункта Рыбный Уян, бушевал лесной пожар, вызванный падением самолет.

Сейчас на месте крушения работают следователи и сотрудники МЧС России.

По предварительным данным из-за плохой видимости, вызванной сильным задымлением от лесных пожаров, самолет, летевший на малой высоте, мог врезаться в сопку.