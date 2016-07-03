Даллас, США, 3 июля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Российская волейбольная сборная победила команду Болгарии в матче интерконтинентального раунда Мировой лиги. Игра состоялась накануне, 2 июля, в Далласе (США, штат Техас).

Александр Осипов Волейбол

Сборная Россия одолела болгар со счетом 3:0 (25:20, 25:14, 25:18). После этой победы сборная Россия с 15 очками по-прежнему остается на шестом месте в турнирной таблице. Российские волейболисты отстают на три очка от сборной Италии, которая занимает пятую строчку.

Напомним, что в «Финал шести», который должен пройти в польском Кракове с 13 по 17 июня, войдут пять лучших команд и сборная Польши по праву хозяйки турнира.