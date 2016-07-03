Москва, 3 июля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Космический корабль «Прогресс МС» — первый грузовой корабль в новой серии, отстыкован от Международной космической станции (МКС), чтобы быть затопленным в южной части Тихого океана. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает РИА Новости» со ссылкой на представителя российского Центра управления пролётами (ЦУП).

Eric Ralph Отстыковка корабля «Прогресс МС»

Сообщается, что «Прогресс МС» отстыкован от МКС в расчетное время. В 10:03 мск будут включены двигатели для торможения корабля. В 10:50 несгоревшие в атмосферы фрагменты «Прогресса МС» будут приводнены в закрытом для судоходства районе Тихого океана, который уже получил название «кладбище космических кораблей».

«Прогресс МС» стал первым грузовым кораблем из новой серии. В составе МКС он находился с декабря 2015 года. Космические грузовики «Прогресс» используются для доставки грузов на МКС, а также как мусоросборники для отходов со станции. Затем корабли сводятся с орбиты и весь мусор сгорает в атмосфере. В Тихий океан падают только тугоплавкие элементы корпуса «Прогресса».