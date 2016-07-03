Владикавказ, 3 июля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Движение по Транскавказской автомагистрали было закрыто сегодня утром, 3 июля, из-за схода селя. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Северной Осетии.

Sarang Сход селя

Сообщается, что полностью запрещено движение автомобилей на участке от населенного пункта Бурон — до северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях. Запрет начал действовать сегодня с 5:50 мск вплоть до особого разрешения.

Причиной закрытия трассы стал сход селя на 69-м километре Транскавказской автомагистрали.

Напомним, Транскавказская автомагистраль является единственной автодорогой, по которой можно попасть из России в Южную Осетию.