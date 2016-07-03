Иркутск, 3 июля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Самолет МЧС России Ил-76, рухнувший в Иркутской области, практически полностью сгорел. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко на заседании оперативного штаба, передает телеканал RT.

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Диденко сообщил, что воздушное судно практически полностью сгорело, кроме хвостового оперения. В районе обнаружения Ил-76 наблюдается очень плотное задымление из-за лесных пожаров.

По предварительным данным причиной лесного пожара в районе крушения стало падение самолета.

Напомним, Ил-76 МЧС России принимал участие в тушении лесных пожаров в Иркутской области. На его борту находился экипаж из 10 человек. Самолет пропал с экранов радаров 1 июля. Найти обломки удалось только сегодня в труднодоступном районе Иркутской области.