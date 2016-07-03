Багдад, 3 июля, 2016, 06:27 — ИА Регнум. За взрывы заминированного автомобиля в центре Багдада и на востоке страны, который произошел в ночь на воскресенье, 3 июля, ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные мониторинговой группы SITE.

Greg Matthews Взрыв автомобиля

Жертвами взрыва, совершенного возле религиозного центра мусульман-шиитов, стал по меньшей мере 21 человек. Кроме того, еще 45 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь со 2 на 3 июля в Багдаде прогремело два взрыва. Один — в центре города, недалеко от того места, где молятся мусульмане-шииты. Здесь взорвалась машина. Второй взрыв произошел в восточной части страны: сработало самодельное взрывное устройство. В результате второго взрыв, а погибло по меньшей мере пять человек, ранения получили 16.

Ранее сообщалось о 24 жертвах взрывов и еще 60 людях, которые получили серьезные ранения.