Киев, 3 июля, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, осуждённая в России по обвинению в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК, заявила, что готова возглавить министерство обороны Украины. Об этом она заявила в субботу, 2 июля, в эфире телеканала «112.Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы Савченко

"Согласилась бы», — ответила Савченко на вопрос журналиста о том, согласилась бы она стать главой Минобороны.

По словам украинского депутата, она бы легализовала законом то, что и так происходит в реальности. В качестве примера Надежда Савченко привела военную операцию в Краматорском аэродроме, где одну группу вел полковник, другую майор, а третью капитан. И только капитан довел свою группу, заявила украинская диверсантка.

Савченко уже даже продумала план действий, который она реализовала бы на месте главы Минобороны. Во-первых, для начала она легализует ту армию, которую считает эффективной. Во-вторых, отметет всех коррупционеров из рядов ВСУ.

Напомним, что ранее Надежда Савченко заявила о своей уверенности в том, что одержит победу на президентских выборах в стране. Если бы выборы проводились в 2016 году, то Савченко победила бы на них с вероятностью на все 100%, заявила украинский депутат.

Депутатом Верховной рады Украины Савченко стала в тот момент, когда находилась в заключении в России, где была осуждена на 22 года. 25 мая после просьб матерей убитых журналистов о помиловании Савченко Владимир Путин помиловал её, после чего она вернулась на Украину, где ведет активную политическую и пропагандистскую деятельность.