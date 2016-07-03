Иркутск, 3 июля, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Названа предварительная версия крушения самолета Ил-76 МЧС РФ. Воздушное судно летело на небольшой высоте, когда видимость вокруг была очень низко. В результате чего Ил-76 или столкнулся в сопкой, или зацепился за что-либо, считает источник ТАСС.

Ed Sweeney Обломки самолёта

По словам собеседника издания в авиационных структурах, самолет, потерпевший крушение Ил-76, скорее всего, зацепил сопку или столкнулся с ней.

Самолет Ил-76 пропал с радаров в пятницу, 1 июля. После чего сразу же были организованы наземные и воздушные поиски. Самолет находился в Иркутской области по заданию по тушению лесных пожаров. На борту воздушного судна находились десять человек.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 3 июля в Иркутской области были обнаружены фрагменты разбившегося самолета Ил-76 МЧС РФ. Среди найденных обломках воздушного судна — хвост самолета.