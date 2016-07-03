Рига, 3 июля, 2016, 04:58 — ИА Регнум. В ответ на предложение депутата Сейма Латвии Александра Кирштейнса поставить в Риге памятник немецким нацистам мэр латвийской столицы Нил Ушаков посоветовал депутату меньше пить по утрам. Так глава города прокомментировал слова Кирштайса, написав об этом в субботу, 2 июля, на своей странице в Facebook.

Teschendorf Солдаты Вермахта

Мэр Риги отметил, что в пятницу прочитал от депутата Александра Кирштейнса сообщение, в котором тот предлагает рядом с памятником Советским воинам-освободителям поставить такой же памятник нацистским воинам.

«Саша! Не надо пить по утрам. А если пить, то с отключенным Твиттером!»,— обратил внимание Ушаков.

Напомним, что, по мнению Кирштейнса, надо поставить памятник нацистским воинам, которые захватили город в 1941 года. По замыслу депутата, такой монумент должен стоять прямо напротив советского памятника.

Отметим, что мэр Риги уже не в первый раз выставляет на смех антисоветские абсурдные инициативы чиновников. Например, в апреле Нил Ушаков прокомментировал заявление председателя латвийской комиссии по подсчету убытков от действий СССР Руты Паздере о сумме ущерба от советской «оккупации». Градоначальник разместил на своей странице в Facebook карикатуру, на которой велосипедист ломает колесо и требует за это деньги от России. В ответ на это Паздаре пригрозила Ушакову судом. Далее Ушаков разместил новую карикатуру. Где чиновница едет на велосипеде и подсчитывает проблемы экономики Латвии. Сломав колесо, Паздаре заявляет, что необходимо посадить Ушакова в тюрьму.