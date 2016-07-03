Берлин, 3 июля, 2016, 04:02 — ИА Регнум. В связи с результатами выборов в Соединенном Королевстве Германия хочет предложить жителям Великобритании получить немецкое гражданство. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-канцлера ФРГ Зигмара Габриэля.

Dave Kellam Второе гражданство в Евросоюзе

Как отмечает издание, немецкий политик выступил с инициативой предложить молодым британцам, которые проживают на территории Германии, Италии и Франции, дать им второе гражданство, чтобы они могли оставаться гражданами ЕС. По мнению Гариэля, молодежь Великобритании хочет оставаться в ЕС, потому что знает, что «мир меняется».

Вице-канцлер Германии сказал, что британская молодежь умнее, чем «странная политическая элита» страны в целом. И это, по мнению Габриэля, хороший знак.

Напомним, что 23 июня в Соединенном Королевстве состоялся референдум, на котором большая часть населения страны проголосовала против дальнейшей евроинтеграции. Хотя, стоит отметить, что разрыв со сторонника сохранения членства страны в ЕС был невелик. По статистике, более 70% британцав в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали против брексита, уверенны, чтобы их страна осталась в составе ЕС.