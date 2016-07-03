Иркутск, 3 июля, 2016, 03:48 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, сообщается о том, что в Иркутской области были обнаружены фрагменты разбившегося самолета Ил-76 МЧС РФ. Об этом сообщили в авиационных структурах, пишет RT.

Bob Adams Самолёт Ил-76

Согласно предварительной информации, предположительно были обнаружены обломки Ил-76, пропавшего в труднодоступном районе региона. Так, среди найденных фрагментов нашли, например, хвост воздушного судна.

Напомним, что ранее сообщалось, что в пятницу, 1 июля, самолет Ил-76 во время тушения лесных пожаров в регионе пропал. Экипаж воздушного судна не вышел на связь. Причины, по которым исчез Ил-76, до сих пор не удалось установить. На борту самолета находились десять человек.

Как заявили в МЧС, воздушное судно было полностью исправно, им управлял чрезвычайно опытный летчик. После пропажи самолета начались его поиски: наземные и воздушные. По предварительным данным, рассматривалась две версии. Первая — ошибка пилота, вторая — отказ техники.