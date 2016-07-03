Багдад, 3 июля, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Количество жертв в результате взрывов в Багдаде увеличилось до 24 человек, а число пострадавших с различной степенью тяжести — до 60. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

Markus Grossalber Траурные свечи

В иракской столице в ночь на воскресенье, 3 июня, прогремело два взрыва. Первый — недалеко от религиозного центра, где собираются мусульмане-шииты. На воздух взлетела заминированная машина. Позже на севере Багдада сработало самодельное взрывное устройство.

В настоящее время ни одна из ныне действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за эти взрывы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 18 жертвах взрывов и 45 раненных. Второй взрыв, произошедший в окрестностях рынка Аш-Шааб, унес жизни шести человек, ещё двенадцать получили серьезные ранения.