Тель-Авив, Израиль, 3 июля, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Израиль нанес серию ударов по позициям боевиков в секторе Газа в субботу, 2 июля. Атака была предпринята в ответ на ракетный обстрел приграничного израильского города Сдерот, передает Associated Press со ссылкой на источник в израильских вооруженных силах.

manhhai Авиаудар

По данным источника, накануне в пятницу, 1 июля, с территории сектора Газа было обстреляно пустующее здание детского сада в городе Сдерот. В ответ военные Израиля предприняли атаки территории противника. Целью авиаударов были четыре участка, на которых размещены позиции палестинцев.

Сообщается, что в результате взаимных обстрелов нанесен ущерб зданиям. О человеческих жертвах сообщений не поступало.

Как сообщил представитель израильской армии Питер Лернер, за последние два дня израильские граждане испытали на себе атаки террористических группировок в секторе Газа, а за последние девять месяцев жертвами нападений палестинцев стали 34 гражданина Израиля.