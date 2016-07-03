Брюссель, 3 июля, 2016, 03:03 — ИА Регнум. НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в субботу, 2 июля. Об этом Столтебрег сказал в интервью изданию Bild am Sonntag накануне саммита в Варшаве, намеченного на 8−9 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мирный альянс

По словам генсека НАТО, холодная война является историей, она ей и должна остаться. Однако тут же Столтенберг отметил, что опасность со стороны России существует. Как заявил генсек, российская сторона готова пойти на насилие, лишь бы изменить границы.

Стоит отметить, что НАТО в последнее время увеличил число и масштаб учений альянса в Восточной Европе. К тому же альянс намерен разместить вдоль восточной границы еще четыре батальона. В свою очередь, российская сторона не раз заявляла, что не планирует идти на конфликт с Североатлантическим альянсом, однако в случае необходимости может дать симметричный ответ.

Напомним, что ранее Йенс Столтенберг обвинил Россию в несоблюдении Основополагающего акта о сотрудничестве между РФ и НАТО. Этот документ, по словам генсека, предписывает определённые ограничения на российское военное присутствие. Однако оно было значительно увеличено