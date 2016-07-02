Багдад, 3 июля, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Мощный взрыв в центре столицы Ирака унес жизни по крайней мере 18 человек. Взрывное устройство сработало в припаркованном у ресторана легковом автомобиле, сообщает ABC News со ссылкой на информацию из медучреждений города и данные правоохранителей.

Frank Morales R Траурная свеча

Взрыв произошел в коммерческой зоне города, где после захода солнца во время священного месяца Рамадан особенно многолюдно. По данным медиков, в больницах Багдада в настоящий момент находятся по меньшей мере 45 пострадавших от взрыва.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Ранее СМИ сообщали о пяти погибших.