Москва, 3 июля, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Трагедией закончилось злоупотребление спиртными напитками на юге Москвы: неработающий москвич набросился на собутыльника с мачете. Рубленые раны головы, в том числе травматическую ампутацию носа, диагностировали прибывшие к потерпевшему медики, сообщает 2 июля агентство «Москва» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Marcelo Braga Мачете

Сообщение о поножовщине на Пролетарском проспекте поступило на горячую линию службы «02». Как выяснили полицейские, атаковал спящего москвича его сосед, с которым они распивали спиртные напитки. Злоумышленник взял мачете и нанес несколько рубящих ударов собутыльнику в область головы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники медицинской службы диагностировали травматическую ампутацию носа и рубленые раны головы.

Подозреваемый задержан правоохранителями по горячим следам. Оперативники устанавливают все обстоятельства происшествия.