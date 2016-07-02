Тульская область, 4 июня, 2007, 12:35 — ИА Регнум. С 15 по 29 июня на сцене Тульского академического театра драмы пройдут гастроли Волгоградского театра оперетты, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Своего музыкального театра в Туле нет, но волгоградцы вот уже четвертый раз, начиная с 2001 года, радуют театралов города оружейников классическими опереттами и мюзиклами. По традиции гастроли откроются "Сильвой" Имре Кальмана, кроме того, на суд туляков будут представлены оперетты "Мистер Икс", "Веселая вдова", "Король скрипачей". Тульские зрители также увидят постановку мюзикла "Американская любовь", смогут посетить вечер русского и цыганского романса и заключительный концерт Волгоградского театра оперетты.