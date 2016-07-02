Бордо, Франция, 3 июля, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Четвертьфинал Германия — Италия игрался в Бордо.

Steven Depolo Пенальти

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Большее давление оказывали, как и следовало ожидать, немцы, но итальянские контратаки содержали большие угрозы. Здесь говорить. что кто-то был сильнее, было бы чистой вкусовщиной. Голов забить никто не смог, и на перерыв команды ушли при нулевом счёте. Во втором тайме поначалу итальянцы играли активнее, но к десятой минуте немцы завладели инициативой, и итальянцам становилось всё труднее отбиваться от их настойчивых атак. Наконец на 65-й минуте после прорыва по левому флангу немцы направили мяч в зону между вратарской площадкой о одиннадцатиметровой отметкой, где первым на него выскочил Месут Озил. Спасти ворота итальянцев не мог ни Буффон, ни любой другой вратарь. Германия какое то время продолжала полностью владеть инициативой, но итальянцы собрались и повели свои атаки. Неизвестно, чем бы это закончилось, но на 78-й минуте Жером Боатенг неожиданно сыграл рукой при совершенно ординарном навесе в штрафную. Леонардо Бонуччи чётко реализовал пенальти, и всё началось с начала. Игра до конца основного и дополнительного времени была упорной, агрессивной, но не результативной. Судьбу путёвки в полуфинал решала серия одиннадцатиметровых. Команды били пенальти, мягко говоря, нервно. Претензий не было только к вратарям, Мануэлю Нойеру и Джанлуиджи Буффону. Если не вдаваться в детали, то Томас Мюллер так и не сумел забить первый гол на нынешнем Евро, Леонардо Бонуччи не смог забить второй пенальти в этом матче, Месут Озил зарядил в штангу, а Бастиан Швайнштайгер отправил мяч вдвое выше ворот в решающем на тот момент десятом ударе, который мог всё решить. Серия продолжилась, но всё-таки немцы победили. Они сыграют в полуфинале с победителем пары Франция — Исландия. Итальянцы проиграли, но доказали, что остаются одной из сильнейших сборных Европы.